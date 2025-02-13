Tuyển Trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Vận hành và bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục của các hệ thống thiết bị: Router, Switch, Tường

lửa (FW), và Cân bằng tải. Sao lưu, phục hồi dữ liệu và xử lý khi sự cố xảy ra;

• Quản trị hệ thống ảo hóa VMware, hệ thống lưu trữ, backup SAN/ NAS;

• Cài đặt, cấu hình, vận hành và quản lý các hệ thống máy chủ Windows Server, Linux Server

(Redhat, Ubuntu, CentOS);

• Xây dựng, quản lý, giám sát các hệ thống monitor như PRTG, Zabbix, Prometheus…và thực hiện

cảnh báo/ báo cáo khi có sự cố xảy ra;

• Phối hợp trong công tác vận hành hệ thống Core Chứng Khoán: Đảm bảo kết nối xuyên suốt, xử lý

ngay khi có vấn đề về kết nối; Hỗ trợ kiểm tra mở Rule/Policy;

• Tiến hành kiểm tra, nâng cấp OS/Firmware định kì các thiết bị và khuyến nghị tối ưu hệ thống.

• Theo dõi, xử lý sự cố và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến các hệ thống hạ tầng cơ sở, máy

chủ và hệ thống lưu trữ. Báo cáo hoạt động của hệ thống cho quản lý trực tiếp.

• Vận hành, giám sát hoạt động và thực hiện các yêu cầu cập nhật hệ thống. Đảm bảo vận hành các

hệ thống đúng theo quy trình, tài liệu kĩ thuật.

• Sao lưu dữ liệu các hệ thống theo đúng quy định, tần suất, đảm bảo các bản sao lưu an toàn và có

khả năng khôi phục.

• Hỗ trợ người dùng (khoảng 10 user) và hỗ trợ quản lý các tài sản IT.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc.