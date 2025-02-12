Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

• Quản lý đội nhóm kinh doanh telesales từ 20 – 30 nhân viên Telesales

• Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ.

• Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng nhóm.

• Chịu trách nhiệm về tỉ lệ chuyển đổi kết chuyển doanh số.

• Thực hiện huấn luyện sản phẩm và kỹ năng cho nhân viên kinh doanh.

• Xây dựng kịch bản bán hàng. Huấn luyện cho nhân viên nắm chắc kịch bản bán hàng.

• Phối hợp với bộ phận Dịch vụ khách hàng xây dựng Quy trình bán hàng bộ FAQ.

• Triển khai các hoạt động truyền động lực, chia sẻ câu chuyện thành công/thất bại hàng ngày.

• Cung cấp báo cáo kinh doanh theo yêu cầu từ Giám đốc kinh doanh.

• Phối hợp với phòng Tiếp thị và Truyền thông triển khai sự kiện tạo nguồn khách hàng.

Job Accountabilities:

• Đạt các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

• Đảm bảo chất lượng bán hàng đáp ứng yêu cầu của Công ty.

• Kiểm soát hoạt động kinh doanh tránh thất thoát tài sản và tài nguyên của Công ty.

• Duy trì đủ số lượng nhân sự của phòng.