Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,500 USD

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Mức lương
1,200 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 33 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD

• Quản lý đội nhóm kinh doanh telesales từ 20 – 30 nhân viên Telesales
• Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ.
• Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng nhóm.
• Chịu trách nhiệm về tỉ lệ chuyển đổi kết chuyển doanh số.
• Thực hiện huấn luyện sản phẩm và kỹ năng cho nhân viên kinh doanh.
• Xây dựng kịch bản bán hàng. Huấn luyện cho nhân viên nắm chắc kịch bản bán hàng.
• Phối hợp với bộ phận Dịch vụ khách hàng xây dựng Quy trình bán hàng bộ FAQ.
• Triển khai các hoạt động truyền động lực, chia sẻ câu chuyện thành công/thất bại hàng ngày.
• Cung cấp báo cáo kinh doanh theo yêu cầu từ Giám đốc kinh doanh.
• Phối hợp với phòng Tiếp thị và Truyền thông triển khai sự kiện tạo nguồn khách hàng.
Job Accountabilities:
• Đạt các chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
• Đảm bảo chất lượng bán hàng đáp ứng yêu cầu của Công ty.
• Kiểm soát hoạt động kinh doanh tránh thất thoát tài sản và tài nguyên của Công ty.
• Duy trì đủ số lượng nhân sự của phòng.

Với Mức Lương 1,200 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 33 Lac Trung, Hai Ba Trung, Hanoi

