Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ ĐẦU TƯ VINA SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

- Hà Nội: Số 27 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Phân tích hành vi mua sắm khách hàng từ đó đưa ra chiến lược giới thiệu sản phẩm phù hợp.
Đảm bảo chất lượng trải nghiệm mua hàng: Từ hình ảnh sản phẩm, mô tả size số, chính sách đổi trả đến cách đóng gói hàng hóa.
Theo dõi các chỉ số KPIs như doanh thu từng sản phẩm, tỷ lệ quay lại mua hàng, độ hài lòng khách hàng
Trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động bán hàng thời trang của Phòng Kinh doanh bao gồm Kênh Online và Offline (đã có các TBP)
Lập kế hoạch hoạt động, chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số bán hàng thời trang trên tất cả các kênh.
Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing và bán hàng, theo định kỳ, xây dựng giá bán phù hợp để đạt được kế hoạch mục tiêu
Cùng cố và phát triển các kênh bán hàng, đánh giá thị trường, xem xét định mức và giải quyết tồn kho; đưa ra đề xuất giải pháp.
Định hướng mẫu thiết kế theo từng mùa, vụ để tăng trưởng kinh doanh.
Lập báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh trình Giám Đốc Công ty
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là người năng động, có đam mê và am hiểu về thời trang.
Có khả năng quản lý và xây dựng chiến lược kinh doanh, có khả năng thiết kế và xây dựng mạng lưới tiêu thụ, có mối quan hệ rộng.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.
Có khả năng đàm phán và đưa ra quyết định kịp thời chính xác.
Có khả năng đào tạo và hướng dẫn nhân sự thực thi nhiệm vụ.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ ĐẦU TƯ VINA SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13
Nghỉ phép năm theo qui định của nhà nước
Đảm bảo quyền lợi về các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty và Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN,....)
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao
