Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 USD

Mức lương 3 - 5 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 USD

Trực tiếp quản lý đội nhóm telesales 20 - 30 nhân sự. Hỗ trợ tuyển dụng, quản lý, tư vấn, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên thuộc phạm vi quản lý trong việc bán các sản phẩm của Công ty. Phát triển nguồn khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác trong và ngoài công ty. Kiểm soát cuộc gọi và nghe file ghi âm của nhân viên Kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ công tác bán hàng của các thành viên đảm bảo nhóm tuân thủ chặt chẽ về số lượng cuộc gọi, chất lượng cuộc gọi và dịch vụ. Kiểm tra, giám sát, thực hiện việc nghe cuộc gọi. Thực hiện các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng telesale cho nhân viên. Thực hiện các báo cáo tới ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 3 - 5 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng Phòng, ưu tiên lĩnh vực thẩm mỹ. Độ tuổi từ 30 - 45 tuổi. Có khả năng quản lý và điều hành. Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục Chịu được áp lực và chủ động trong công việc, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 3000$ - 5000$ Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ Tham gia các buổi du lịch hàng năm cùng Công ty Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.