Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu

Mức lương 35 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Giờ hành chính từ Thứ 2 đến hết Thứ 6 hàng tuần • Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13 • Tham gia gói bảo hiểm sức khỏe nâng cao PTI dành cho các vị trí Quản lý • Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...BHXH theo quy định • Đồ ăn/ uống nhẹ tại văn phòng • Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động. • Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

- Phối hợp với MKT hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch kinh doanh đúng với tầm nhìn và định hướng của công ty cho phòng Thương mại điện tử (TMĐT)

- Theo dõi, quản lý và điều chỉnh các chương trình khuyến mại hàng tháng của phòng TMĐT.

- Phối hợp với phòng marketing lên ý tưởng truyền thông và các chương trình khuyến mại.

- Kiểm soát rủi ro trong hoạt động bán hàng, quản lý tối ưu hóa chi phí.

- Đảm bảo chỉ tiêu KPIs về doanh thu, khách hàng, đơn hàng

- Chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường và xu hướng thay đổi, nhu cầu của khách hàng để xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể cho từng giai đoạn

- Quản lý, giám sát các hoạt động và quy trình Thương mại điện tử

- Xây dựng và triển khai chính sách nhân sự, chính sách bán hàng kênh thương mại điện tử, chính sách khách hàng kênh TMĐT.

- Đảm bảo phòng TMĐT thực hiện các công việc theo đúng quy trình của công ty đề ra và có sự cải tiến phù hợp với thực tiễn.

- Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng mới ngoài các kênh TMĐT đang khai thác

- Hướng dẫn, giám sát các trưởng bộ phận làm việc với Phòng Mua đề xuất nhập hàng theo định kỳ để đảm bảo đúng thời gian bán hàng và doanh số;

- Theo dõi, đôn đốc phòng TMĐT bán hết số lượng hàng hóa đã nhập nhanh chóng;

- Phối hợp cùng MKT lên kế hoạch đãi ngộ, chăm sóc khách hàng

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ, thúc đẩy các đơn hàng với các khách hàng hiện tại.

- Hướng dẫn, giám sát các bộ phận liên quan giải quyết các trường hợp khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa. Trực tiếp tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng cấp công ty.

- Đại diện cho công ty trực tiếp trả lời, giải đáp thắc của khách hàng.

- Quản lý, giám sát phòng TMĐT thông tin chính xác tới khách hàng về sản phẩm, chế độ, chính sách ưu đãi và thông tin khác mà công ty ban hành

- Đề xuất tuyển dụng, phân bổ và giám sát hiệu quả làm việc của nhân sự phòng TMĐT.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng phòng kinh doanh sàn Thương mại điện tư, ưu tiên đã làm việc trong ngành, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm.

• Tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh, kinh tế, ngoại thương...

• Có kiến thức sâu, rộng về bán hàng và quản lý bán hàng trên các sàn thương mại điện tử

• Hiểu biết về mỹ phẩm.

• Có tư duy chiến lược trong công việc.

• Có kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập

• Có kỹ năng PR, thuyết trình, giao tiếp và đàm phán với khách hàng và đối tác.

• Trôi chảy trong giọng nói tiếng Việt; khả năng nói Tiếng Anh tốt.

• Có kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm bán hàng email và internet,…

• Chững chạc, chịu áp lực công việc.

• Thẳng thắn – Trung thực – Cam kết thực hiện chỉ tiêu doanh thu.

• Ưa nhìn, dễ gây thiện cảm cho người đối diện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 35 - 50 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM QUỐC TẾ THÙY DUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin