Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic nhạy bén, quản trị rủi ro.

- Có kinh nghiệm khai báo trên phần mềm khai báo HQ VNACCS

- Có kinh nghiệm làm báo cáo quyết toán, hồ sơ hoàn thuế 2 năm,

- Nắm vững các quy định về xuất nhập khẩu về gia công, sxxk….

- Nắm rõ các quy định về biểu thuế xuất nhập khẩu

- Kinh nghiệm làm việc liên quan xuất nhập khẩu tối thiểu 05 năm. Kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương tối thiểu 3 năm.

- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan Hải quan, chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cơ quan Hải Quan