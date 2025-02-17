Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Yura Corporation Vina làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina
- Hưng Yên: Mộc ty
- Trưng Trắc
- Văn Lâm
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy logic nhạy bén, quản trị rủi ro.
- Có kinh nghiệm khai báo trên phần mềm khai báo HQ VNACCS
- Có kinh nghiệm làm báo cáo quyết toán, hồ sơ hoàn thuế 2 năm,
- Nắm vững các quy định về xuất nhập khẩu về gia công, sxxk….
- Nắm rõ các quy định về biểu thuế xuất nhập khẩu
- Kinh nghiệm làm việc liên quan xuất nhập khẩu tối thiểu 05 năm. Kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương tối thiểu 3 năm.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan Hải quan, chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cơ quan Hải Quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 20 - 40 tuổi
- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành: Kinh tế quốc tế, kế toán, tài chính doanh nghiệp, thương mại quốc tế, thuế và hệ thống thuế, ....
Yêu cầu khác:
Tại Công Ty TNHH Yura Corporation Vina Thì Được Hưởng Những Gì
