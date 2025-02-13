Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT

Mức lương
Từ 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25.000.000 + DT (Tổng thu nhập > 50tr)

- Các chế độ về ngày nghỉ lễ tết, được thực hiện đầy đủ theo quy định

- Đầy đủ quyền lợi lao động (Đóng BHXH, BHYT, BHTN,..) theo quy định Nhà nước

- Được tham gia các hoạt động tập thể cùng Công ty như Team building, du lịch, sinh nhật,...

- Được làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Từ 25 Triệu

- Điều hành, quản lý bộ phận Kinh Doanh Sơn; chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của phòng cho các sản phẩm sơn của công ty.
- Xây dựng phát triển đào tạo nguồn nhân lực của phòng kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh Tháng/Quý /Năm ,kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn.
- Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho từng vị trí cấp dưới, đôn đốc, giám sát kinh doanh để mở rộng độ phủ thị trường.
- Mở rộng, phát triển mối quan hệ với hệ thống đại lý, nhà phân phối tại các tỉnh thành trên cả nước.
- Đề xuất, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing.
- Huấn luyện, đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm, kỹ năng bán hàng cho các Nhân viên kinh doanh, tổ chức đánh giá, giám sát, Nhân viên Giám sát kinh doanh.
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của giám đốc bộ phận

Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm kinh doanh, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh mảng sơn công nghiệp và có data đại lý bán hàng.
- Có đam mê kinh doanh, cầu tiến, quyết liệt trong công việc.
- Biết cách xử lý và giải quyết hiệu quả các tình huống liên quan đến bán hàng.
- Kỹ năng giao tiếp và phán đoán thuyết phục tốt.
- Sẵn sàng đi công tác xa (hỗ trợ công tác phí).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 25 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT

CÔNG TY CỔ PHẦN TEXACOAT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: R12.15A (A1.1.14), Dự án The Eden Rose, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

