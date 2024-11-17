Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SH09 - Tòa EuroWindow River Park - Đông Hội - Đông Anh, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Hoạch định chiến lược và xây dựng chi tiết các chiến lược, mục tiêu, kế hoạch triển khai chương trình truyền thông, Marketing, phương án thực hiện PR đối với sản phẩm, thương hiệu, hình ảnh của công ty.

Quản lý nhân sự, kiểm soát và điều phối các công việc thuộc phạm vi của Phòng Marketing.

Phối hợp với Giám đốc Dự Án/ Giám đốc Kinh doanh để xây dựng kế hoạch Marketing, chương trình bán hàng hỗ trợ công việc bán hàng cho các dự án bất động sản.

Quản lý hoạt động đối ngoại báo giới, tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn ngừa khủng hoảng thông tin, phối hợp xử lý khi xảy ra các sự cố ảnh hưởng đến uy tín Công ty và các dự án BĐS Công ty triển khai.

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện và giám sát triển khai quá trình thực hiện, tổ chức sự kiện và khách mời tham gia sự kiện.

Lên kế hoạch Quản lý và Phân bổ kinh phí cho các hoạt động xây dựng thương hiệu, đối Ngoại truyền thông theo quy định của công ty.

Đánh giá các chiến lược Marketing và hoạt động kinh doanh nhằm đưa ra các ưu điểm phát huy và nhược điểm cần khắc khắc phục cũng như tìm ra các ý tưởng mới.

Kết hợp cùng phòng Hành Chính Nhân Sự đưa ra ý tưởng và triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ, xây dựng & phát triển văn hoá công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và sắp xếp của Ban lãnh đạo công ty.

Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm MKT trong lĩnh vực bất động sản

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành marketing, báo chí, QTKD, ...

Tại BM Trading Join Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20-25tr (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng

Thưởng các ngày lễ, tết, nghỉ mát hàng năm, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động SXKD của công ty, thưởng cổ phần Công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ theo quy định nhà nước hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BM Trading Join Stock Company

