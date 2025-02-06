Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu Tổ chức (IPO) và Sản phẩm
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho tổ chức và các thương hiệu sản phẩm
Xây dựng chiến lược thương hiệu cho tổ chức và cho sản phẩm
Triển khai công tác truyền thông thương hiệu Tổ chức và Sản phẩm
Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các hoạt động truyền thông thương hiệu của đối thủ
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông theo từng tháng/quý/năm
Xây dựng kế hoạch Trade Marketing theo tháng/quý/năm và từng campaign
Triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động marketing: tại điểm bán, các event
Triền khai chuẩn hình ảnh tại các điểm bán, đồng thời kiểm soát hình ảnh
Thực hiện các hội chợ tại thị trường Mỹ và ngoài Mỹ
Sản xuất và đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời POSM phục vụ kinh doanh quốc tế
2. Quản lý và lưu trữ tài sản
Quản lý và lưu trữ các tài liệu ấn phẩm POSM phục vụ công tác trade Marketing
Quản lý kho dữ liệu hình ảnh, video của tập đoàn
Nghiên cứu thị trường, sản phẩm
Triển khai nghiên cứu, thu thập các thông tin, phân tích báo cáo của thị trường về xu hướng, đối thủ
Nghiên cứu thông tin về xu hướng phát triển sản phẩm và đề xuất những cải tiến phù hợp

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tiếng Anh tốt
Có kiến thức về xây dựng thương hiệu, truyền thông, quảng cáo....
Kiến thức về sản phẩm, thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH/ Bảo hiểm sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc
Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty
Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí
Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,...
Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN4.1 KCN MP Đình Vũ, KKT Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

