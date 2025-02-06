Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu Tổ chức (IPO) và Sản phẩm

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho tổ chức và các thương hiệu sản phẩm

Xây dựng chiến lược thương hiệu cho tổ chức và cho sản phẩm

Triển khai công tác truyền thông thương hiệu Tổ chức và Sản phẩm

Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các hoạt động truyền thông thương hiệu của đối thủ

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông theo từng tháng/quý/năm

Xây dựng kế hoạch Trade Marketing theo tháng/quý/năm và từng campaign

Triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động marketing: tại điểm bán, các event

Triền khai chuẩn hình ảnh tại các điểm bán, đồng thời kiểm soát hình ảnh

Thực hiện các hội chợ tại thị trường Mỹ và ngoài Mỹ

Sản xuất và đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời POSM phục vụ kinh doanh quốc tế

2. Quản lý và lưu trữ tài sản

Quản lý và lưu trữ các tài liệu ấn phẩm POSM phục vụ công tác trade Marketing

Quản lý kho dữ liệu hình ảnh, video của tập đoàn

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm

Triển khai nghiên cứu, thu thập các thông tin, phân tích báo cáo của thị trường về xu hướng, đối thủ

Nghiên cứu thông tin về xu hướng phát triển sản phẩm và đề xuất những cải tiến phù hợp

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tiếng Anh tốt

Có kiến thức về xây dựng thương hiệu, truyền thông, quảng cáo....

Kiến thức về sản phẩm, thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH/ Bảo hiểm sức khoẻ 24/7 sau khi kết thúc thử việc

Tham gia liên hoan, văn nghệ, tiệc hàng tháng tại công ty

Tham gia du lịch, khám sức khoẻ định kì hàng năm miễn phí

Ăn trưa tại công ty, sử dụng không giới hạn khu vực pantry: trà, cà phê,bánh kẹo,...

Có xe đưa đón CBNV các điểm: Nam - Bắc Từ Liêm - Tây Hồ - Thanh Xuân - Hai Bà Trưng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin