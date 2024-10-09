Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 27 Triệu

Mức lương 23 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 23 - 27 Triệu

Xây dựng chiến lược, kế hoạch Brand cho công ty và thương hiệu cá nhân PTGĐ Xây dựng kế hoạch marketing cho dự án của công ty. Phối hợp triển khai các sự kiện thường niên, sự kiến bán hàng Lên kế hoạch và giám sát, phân tích hiệu quả hoạt động marketing & truyền thông trên các kênh online. Đề xuất các phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả. Phối hợp với các phòng ban để triển khai truyền thông nội bộ. Triển khai các hoạt động marketing trên các mạng xã hội. Xây dựng KPI, giám sát công việc cho từng thành viên trong bộ phận Marketing.

Với Mức Lương 23 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing ... hoặc đã từng tham gia các khóa đào tạo về Marketing... Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương từ 3 năm trở lên. Có kinh nghiệm chạy quảng cáo FB, Google Adwords, các kênh social khác Ưu tiên có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho ngành Bất động sản.. Kỹ năng lập kế hoạch và giám sát KH đã lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 23M-27M/ tháng + thưởng KPI. Lương tăng theo năng lực, xét tăng lương 6 tháng/ lần. Đóng BHXH, đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES

