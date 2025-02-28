Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
- Hà Nội: 99 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch truyền thông tổng thể & theo dõi, triển khai trên các kênh truyền thông online, offline…;
- Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể phù hợp với chiến lược kinh doanh của cơ sở. Xác định và quản lý ngân sách Marketing;
- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình Marketing;
- Chịu trách nhiệm về tổ chức và chất lượng hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của cơ sở ra công chúng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy và đạt được mục tiêu của cơ sở;
- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường;
- Chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới (xây dựng ý tưởng sản phẩm mới, định hướng xây dựng thương hiệu sản phẩm mới);
- Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Địa điểm làm việc: 99 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6 (9h00 – 18h00)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Spa/Thẩm mỹ,…
Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng lương tháng 13, dịp Lễ, Tết, thưởng sinh nhật;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp hòa đồng và thân thiện; - Cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc;
- Chế độ: BHXH, BHYT,…đầy đủ;
- Nhận ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại Cơ sở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SHYNH HOUSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
