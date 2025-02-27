Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH VietLink Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH VietLink Hair
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH VietLink Hair

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH VietLink Hair

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 1995-1999
Tiếng anh cơ bản

Tại Công ty TNHH VietLink Hair Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ
Thu nhập dự kiến từ 40-50 triệu/tháng bao gồm thưởng doanh thu.
Review tăng lương 1 lần/năm.
Làm việc trong môi trường team bao trẻ trung, năng động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VietLink Hair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VietLink Hair

Công ty TNHH VietLink Hair

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Office: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

