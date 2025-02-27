Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH VietLink Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH VietLink Hair
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban Giám đốc
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 1995-1999
Tiếng anh cơ bản
Tiếng anh cơ bản
Tại Công ty TNHH VietLink Hair Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 20.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ
Thu nhập dự kiến từ 40-50 triệu/tháng bao gồm thưởng doanh thu.
Review tăng lương 1 lần/năm.
Làm việc trong môi trường team bao trẻ trung, năng động;
Thu nhập dự kiến từ 40-50 triệu/tháng bao gồm thưởng doanh thu.
Review tăng lương 1 lần/năm.
Làm việc trong môi trường team bao trẻ trung, năng động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VietLink Hair
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI