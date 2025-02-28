Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTM Complex, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược Marketing: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh từng tháng/quý

2. Xây dựng thương hiệu: Định vị thương hiệu, xây dựng hình ảnh, truyền thông thương hiệu nhất quán trên tất cả các kênh truyền thông

3. Digital Marketing: Chỉ đạo và giám sát các hoạt động Digital Marketing, phân tích chỉ số và tối ưu hiệu quả (SEO, SEM, Social Media, Content)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc tương đương

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng Dược mỹ phẩm

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận

- Thưởng theo KPI và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty hấp dẫn

- Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng tháng 13, 14

- Được tham gia chính sách phát triển nhân sự ưu việt: Được cấp quỹ đào tạo hàng năm để chủ động tham gia các khóa học ngoài, được tham gia chương trình đào tạo inhouse.

- Được hưởng chính sách phúc lợi hấp dẫn:

Tham quan các đơn vị cùng ngành nghề khác thường xuyên; Nghỉ mát - Nghỉ dưỡng;………

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động (BHXH-BHYT, BHTN; Chế độ phép năm, lễ tết ………)

- Được làm việc trong một môi trường văn minh, coi trọng người lao động

- Thời gian nghỉ: 1.5 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO

