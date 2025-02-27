Tuyển Trưởng phòng Marketing HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
HBR Holdings

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại HBR Holdings

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Giới thiệu về IELTS LangGo:
IELTS LangGo tự hào là thương hiệu luyện thi IELTS hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh "Thay đổi tư duy và thói quen của người Việt trong học tiếng Anh để đạt thành công và hạnh phúc hơn". Sau hơn 2 năm phát triển, chúng tôi đã đồng hành cùng hàng nghìn học viên đạt được mục tiêu IELTS vượt mong đợi.
LangGo không chỉ là nơi làm việc, mà còn là môi trường sáng tạo, đổi mới, nơi mỗi cá nhân được khơi nguồn cảm hứng và phát triển tối đa tiềm năng của mình.
3 lý do bạn không thể bỏ lỡ cơ hội này:
Môi trường chuyên nghiệp và đầy thách thức: Bạn sẽ đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, những người không ngừng đổi mới để tạo ra giá trị khác biệt.
Môi trường chuyên nghiệp và đầy thách thức:
Phát triển cá nhân và nghề nghiệp: Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và cơ hội thăng tiến rõ ràng trong môi trường năng động, sáng tạo.
Phát triển cá nhân và nghề nghiệp:
Lương thưởng hấp dẫn: Thu nhập cạnh tranh với nhiều chế độ đãi ngộ tuyệt vời dành cho những người yêu thích Marketing và khao khát bứt phá.
Lương thưởng hấp dẫn:
Mô tả công việc:
Quản lý và điều hành chiến lược (70%):
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông đa kênh để đạt được mục tiêu doanh số và tối ưu chi phí.
Quản trị hiệu quả các chiến dịch Marketing trên tất cả các kênh từ Digital đến Brand Marketing.
Phân bổ nguồn lực (nhân sự, ngân sách) để đạt hiệu suất tối ưu cho từng chiến dịch.
Phối hợp với các phòng ban để triển khai các chiến dịch Marketing đồng bộ, phục vụ mục tiêu kinh doanh.
Quản lý đội nhóm (20%):
Lãnh đạo và phát triển đội ngũ Content Viral, Performance Marketing và Brand Marketing.
Đào tạo, hỗ trợ đội nhóm trong quá trình thực hiện các chiến dịch.
Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu suất.
Báo cáo và cải tiến (10%):
Theo dõi các chỉ số hiệu suất (KPIs) và lập báo cáo định kỳ.
Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:
27-32 tuổi.
Học vấn và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, đặc biệt trong ngành Giáo dục.
Kinh nghiệm triển khai Marketing đa kênh và có kiến thức sâu về Content Marketing, Ads, và SEO.
Kỹ năng và tố chất:
Khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực cao.
Tư duy sáng tạo, nhanh nhạy với các xu hướng Marketing.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm xuất sắc.
Có khả năng phân tích và đọc hiểu các chỉ số kinh doanh.

Tại HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng + thưởng KPIs.
Thu nhập:
Chính sách phúc lợi:
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chính sách theo luật lao động.
Nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ lễ theo quy định.
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe: 42.000 VNĐ/ngày.
Phát triển cá nhân:
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing, thiết kế, và các kỹ năng khác.
Miễn phí các khóa học tại Trường doanh nhân HBR và giảm giá nội bộ đến 70% cho các khóa học tại LangGo.
Gói đào tạo nâng cao năng lực trị giá 100 triệu VNĐ.
Hoạt động nội bộ:
Du lịch, team-building, Year End Party và các sự kiện đặc biệt dành cho nhân viên.
Địa điểm làm việc:
Số 201, Cầu Giấy, Hà Nội.
Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để bứt phá và chứng tỏ năng lực, IELTS LangGo chính là nơi bạn thuộc về. Hãy ứng tuyển ngay hôm nay để cùng chúng tôi chinh phục những thành công mới!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HBR Holdings

HBR Holdings

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 201 Cầu Giấy, Phường Dịch vọng, Hà Nội

