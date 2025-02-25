Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 201, Chung cư CT1

- 2 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm. HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn và trung hạn phù hợp với định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty
Thiết lập và quản lý thực hiện ngân sách Marketing theo kết quả phê duyệt. Tạo các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Google,Zalo, Sàn.... và offline của công ty
Khảo sát và Nắm bắt nhu cầu của thị trường để chủ động các kế hoạch marketing và tư vấn cho BGĐ các chiến lược Marketing hiệu quả trong từng thời kỳ
Phối hợp với khối kinh doanh xây dựng các chương trình thúc đẩy doanh số thông qua các hoạt động khuyến mại, kích hoạt bán hàng
Xây dựng mục tiêu và kế hoạch trade Marketing và triển khai thực hiện nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, hình ảnh sản phẩm tại điểm bán
Xây dựng và quản lý phòng Marketing nhằm tối ưu hiệu suất
Quản trị thương hiệu Feelsy.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing. Có kinh nghiệm về Digital và ngành bán lẻ, thời trang, thẩm mỹ là một lợi thế.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực tương tự.
Ưu tiên ứng viên Leader muốn level-up Manager
Tư duy chiến lược, tư duy hệ thống
Kỹ năng phân tích & tổng hợp.
Trách nhiệm cao, chủ động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000đ – 35.000.000đ/tháng (Bao gồm lương cứng + Phụ cấp + thưởng doanh thu)
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30, nghỉ 02 ngày thứ 7 và các chủ nhật.
Đóng Bảo hiểm sau 2 tháng thử việc theo đúng quy định của Nhà nước
Lương tháng 13 và thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Nhà nước
Chế độ phúc lợi khác: Teambuilding - du lịch 1 năm 2 lần, thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
Các hoạt động gắn kết: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát triển, năng động.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, định hướng lên vị trí Leader sau 6 tháng làm việc hiệu quả
Hưởng 12 ngày phép/năm, nếu không dùng hết phép sẽ được quy thành tiền

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

