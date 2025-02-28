Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: toà GS3

- Tây Mỗ

- Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển khai chiến lược tiếp thị tổng thể, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.
Quản lý, điều phối và giám sát các hoạt động marketing online & offline, bao gồm: quảng cáo, truyền thông, quan hệ công chúng, sự kiện, digital marketing…
Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh thông qua các chiến dịch tiếp thị và hoạt động thúc đẩy thương mại.
Kết hợp các bộ phận kinh doanh để tối ưu hóa chiến lược tiếp thị, hỗ trợ tăng trưởng doanh thu.
Quản lý và tối ưu hóa ngân sách tiếp thị, đảm bảo sử dụng hiệu quả và mang lại ROI tốt.
Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng chuyên ngành và hành vi khách hàng để đề xuất chiến lược phù hợp.
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự marketing.
Báo cáo kết quả hoạt động marketing định kỳ cho Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Tiếp thị hoặc vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực : làm đẹp, dịch vụ, F&B…
Kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân phối công việc tốt.
Hiểu biết sâu về các công cụ tiếp thị trực tuyến như Facebook Ads, Google Ads, SEO, TikTok, Email Marketing…
Kỹ năng phân tích, đánh giá thị trường và lập kết quả hiệu quả tiếp thị chiến lược.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và linh hoạt trong công việc.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 15 - 20 triệu + KPI theo hiệu quả công việc.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
Thưởng theo kết quả kinh doanh, Lễ, Tết, lương tháng 13…
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, Phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TDN GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 8A, Ngõ 76 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

