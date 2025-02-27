Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để xác định cơ hội kinh doanh và phát triển sản phẩm.

Xây dựng và quản lý ngân sách marketing, đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (bán hàng, nghiên cứu & phát triển,...) để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Quản lý và giám sát các hoạt động marketing online và offline, bao gồm: SEO/SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing, Event Marketing, Public Relations.

Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing và đưa ra các báo cáo định kỳ.

Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ marketing.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả marketing.

Theo dõi và cập nhật các quy định, luật lệ liên quan đến quảng cáo và marketing trong lĩnh vực dược phẩm/y tế.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm/y tế.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing online và offline.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng thuyết trình, đàm phán, tổ chức, quản lý và lãnh đạo.

Khả năng lập chiến lược, mục tiêu, định hướng và xây dựng thương hiệu.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích marketing như Google Analytics, Facebook Insights...

Am hiểu về hệ thống kênh phân phối, Luật quảng cáo ngành Dược.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25 - 40 triệu.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lương tháng thứ 13 + Thưởng hiệu quả công việc

Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép và hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn (Sinh nhật, 08/03, 30/04, 01/05, 02/09, 20/10).

Cơ hội thăng tiến và đào tạo nâng cao chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được ghi nhận và lương thưởng xứng đáng.

Được tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

