Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 Galaxy 4, Khu Liền Kề Ngân Hà, Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Xây dựng và giám sát chiến lược Marketing tổng thể:

Xây dựng chiến lược marketing nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và phát triển doanh số

Triển khai kế hoạch marketing ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo phù hợp với mục tiêu của công ty.

Phối hợp với các phòng ban để triển khai các chiến dịch tiếp thị đa kênh (online & offline).

Theo dõi và định hướng các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số như Facebook, Google, và TikTok.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ và ngân sách cho các hoạt động marketing.

2. Định hướng, thực thi phát triển thương hiệu (Branding):

Định hướng, phát triển và duy trì hình ảnh thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch xây dựng thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ và thời trang.

Đảm bảo các hoạt động marketing phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu (18-30 tuổi).

3. Quản lý đội nhóm:

Quản lý đội ngũ nhân viên marketing.

Đánh giá hiệu quả làm việc và định hướng phát triển nhân sự trong phòng ban.

Thiết lập môi trường làm việc sáng tạo, năng động và hiệu quả.

4. Phân tích và nghiên cứu thị trường, xu hướng :

Nghiên cứu thị trường, xu hướng ngành hàng và hành vi khách hàng để đưa ra chiến lược phù hợp.

Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh, phân tích ưu và nhược điểm để tối ưu hóa chiến lược marketing.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến lược Branding trong ngành bán lẻ hoặc thời trang.

Đã thực hiện thành công các dự án thương hiệu hướng đến nhóm khách hàng trẻ trung (18-30 tuổi).

Kỹ năng và Tư duy:

Khả năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách và đo lường hiệu quả KPIs.

Tư duy sáng tạo , logic và khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Kỹ năng lãnh đạo đội nhóm, giao tiếp và trình bày thuyết phục.

Hiểu biết về các hình thức Offline MKT

Hiểu biết sâu về các kênh truyền thông số và công cụ phân tích dữ liệu.

Tư duy công nghệ, thường sử dụng AI vào làm việc.

Một số kỹ năng Add-on nếu có:

Biết và thành thạo Ads đa kênh , quản trị hiệu suất quảng cáo

Kỹ năng thiết kế cơ bản hoặc chỉnh sửa nội dung truyền thông.

Sử dụng các công cụ quản lý công việc, đo đếm hiệu suất MKT.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: upto 40 triệu

Được tin tưởng và trao quyền để xây dựng chiến lược và triển khai các ý tưởng marketing sáng tạo.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

Cơ hội phát triển cá nhân, đào tạo chuyên môn và thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định (nghỉ lễ, phép năm, BHXH, BHYT, BHTN).

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EYEPLUS

