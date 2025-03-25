Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, quản lý và điều phối bộ phận Marketing, Marketing Online, quảng cáo và truyền thông.
Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể của các nhãn hàng phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.
Lên kế hoạch và triển khai tất cả các chiến lược digital marketing, bao gồm Content , Seo , Fn Ads , GG ads
Thiết kế, xây dựng và duy trì hình ảnh của thương hiệu trên mạng xã hội.
Đo lường và báo cáo hiệu suất tất cả các chiến dịch digital marketing và đánh giá dựa trên mục tiêu đề ra (ROI và KPI).
Xác định xu hướng và thông tin chi tiết, đồng thời tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất dựa trên thông tin chi tiết.
Xây dựng các chiến lược phát triển mới.
Lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch marketing thử nghiệm.
Làm việc với các thành viên trong team để tạo landing page và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Phân tích để đánh giá trải nghiệm khách hàng cuối trên nhiều kênh và các điểm tiếp xúc của khách hàng.
Đánh giá và duyệt các thiết kế social

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân chuyên ngành marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có nhiều ý tưởng sáng tạo ,mới mẻ, năng động

Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 tổ 44, Tổ 5, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-marketing-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341063
