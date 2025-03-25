Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH TM XNK Nội Thất ô tô Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Xây dựng, quản lý và điều phối bộ phận Marketing, Marketing Online, quảng cáo và truyền thông.

Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể của các nhãn hàng phù hợp với Chiến lược kinh doanh công ty.

Lên kế hoạch và triển khai tất cả các chiến lược digital marketing, bao gồm Content , Seo , Fn Ads , GG ads

Thiết kế, xây dựng và duy trì hình ảnh của thương hiệu trên mạng xã hội.

Đo lường và báo cáo hiệu suất tất cả các chiến dịch digital marketing và đánh giá dựa trên mục tiêu đề ra (ROI và KPI).

Xác định xu hướng và thông tin chi tiết, đồng thời tối ưu hóa ngân sách và hiệu suất dựa trên thông tin chi tiết.

Xây dựng các chiến lược phát triển mới.

Lập kế hoạch, thực hiện và đo lường các chiến dịch marketing thử nghiệm.

Làm việc với các thành viên trong team để tạo landing page và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Phân tích để đánh giá trải nghiệm khách hàng cuối trên nhiều kênh và các điểm tiếp xúc của khách hàng.

Đánh giá và duyệt các thiết kế social