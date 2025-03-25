Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NERO
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Trưởng phòng Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 10 Thiên Hiền, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược Marketing cho các nhãn hàng của Công ty trên các mảng Brand, Trade, Digital phù hợp với định hướng marketing của Công ty trong đó Brand là trọng tâm.
Tổ chức thực hiện và giám sát các chương trình, hoạt động Marketing.
Tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường, ngành hàng, insight khách hàng, nghiên cứu sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.
Đánh giá hiệu quả các hoạt động marketing và đề xuất giải pháp đạt hiệu quả cao.
Quản lý nhân sự marketing đồng thời định hướng công việc cho nhân sự team ( 4 nhân sự)
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan, argency để triển khai các hoạt động Digital, event, hoạt động truyền thông, marketing chung cho Công ty.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Năng động, sáng tạo, giàu năng lượng.
Có nền tảng vững chắc về: Brand, Trade MKT, Xây dựng thương hiệu, truyền thông Quảng Cáo
Kiến thức và khả năng xây dựng thương hiệu bài bản, bền vững.
Có kiến thức về nền tảng Marketing Online, các công cụ và phương án kiểm soát hiệu quả.
Có khả năng bám sát tiến độ, kiểm soát và hỗ trợ thực hiện kế hoạch đạt mục tiêu đề ra.
Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Marketing, kinh tế đối ngoại, kinh doanh hoặc các chuyên nghành liên quan.
Có khả năng lãnh đạo đội nhóm và điều phối đội ngũ nhân sự trẻ hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 12-15tr+ thưởng.
Du lịch hàng năm; Thưởng lễ tết, sinh nhật ,BHXH,BHYT,BHTN, 12 ngày phép/năm.Thưởng tháng 13
Được cử tham gia đào tạo các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường thể thao năng động, đồng nghiệp trẻ trung, có cơ hội phát triển bản thân.
Được làm việc và cộng tác trực tiếp với ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp, các KOL lớn trong mảng Thể thao và Nghệ Thuật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

