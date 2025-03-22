Tuyển Trưởng phòng Marketing Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Nội thất Vinakit
- Hà Nội: Tòa nhà Vinakit, số 5 ngõ 192 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Xây dựng kế hoạch truyền thông bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và chiến thuật
Quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo)
Sản xuất tư liệu truyền thông, kết hợp với phòng kinh doanh xây dựng kịch bản chốt đơn, chăm sóc khách hàng....
Tổ chức sáng tạo nội dung quảng cáo, phát triển các kênh mạng xã hội
Triển khai thực hiện hoạt động Event, các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu.
Xây dựng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Marketing
Định vị và phát triển thương hiệu cho công ty....
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Nội thất Vinakit Thì Được Hưởng Những Gì
Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn, sẵn sàng trả bằng hoặc cao hơn mức lương công việc gần nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nội thất Vinakit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
