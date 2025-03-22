Tuyển Trưởng phòng Marketing Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing Nội thất Vinakit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Nội thất Vinakit
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Nội thất Vinakit

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Nội thất Vinakit

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Vinakit, số 5 ngõ 192 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch truyền thông bao gồm chiến lược, mục tiêu, ngân sách và chiến thuật
Quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube, Zalo)
Sản xuất tư liệu truyền thông, kết hợp với phòng kinh doanh xây dựng kịch bản chốt đơn, chăm sóc khách hàng....
Tổ chức sáng tạo nội dung quảng cáo, phát triển các kênh mạng xã hội
Triển khai thực hiện hoạt động Event, các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu.
Xây dựng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động Marketing
Định vị và phát triển thương hiệu cho công ty....

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nội thất Vinakit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương đề xuất cho vị trí: 20 – 40tr
Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn, sẵn sàng trả bằng hoặc cao hơn mức lương công việc gần nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nội thất Vinakit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nội thất Vinakit

Nội thất Vinakit

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Vinakit, số 5 Ngõ 192 Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

