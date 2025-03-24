Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự số 2 - OBT2, KĐT Bắc Linh Đàm - Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Lập kế hoạch, triển khai và giám sát chiến lược marketing tổng thể nhằm thu hút học viên & mở rộng thị trường du học.

Xây dựng & phát triển thương hiệu công ty trên các nền tảng online & offline.

Phân tích thị trường du học, đối thủ cạnh tranh & đề xuất các giải pháp tối ưu chiến lược Marketing.

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Digital Marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube…).

Phát triển nội dung & chiến lược Social Media, Website, Email marketing, tiếp thị trực tiếp

Quản lý các chương trình quảng cáo, khuyến mãi, PR, truyền thông phù hợp với khách hàng tiềm năng.

Tổ chức các sự kiện, hội thảo du học nhằm tăng nhận diện thương hiệu & hỗ trợ tuyển sinh.

Tuyển dụng, đào tạo & quản lý đội ngũ nhân viên Marketing.

Định hướng nội dung & chiến lược truyền thông theo từng thị trường du học

Xây dựng quy trình làm việc hiệu quả giữa phòng Marketing với các phòng ban khác (Tuyển sinh, CSKH…).

Theo dõi hiệu suất chiến dịch Marketing, phân tích dữ liệu & tối ưu chi phí.

Quản lý ngân sách Marketing, đảm bảo hiệu quả đầu tư (ROI).

Báo cáo kết quả chiến dịch Marketing theo định kỳ cho Ban Lãnh đạo.

Lập kế hoạch & triển khai chiến lược Marketing du học.

Quản lý & tối ưu các kênh Digital Marketing (SEO, Ads, Social Media, Website…).

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm & làm việc kết hợp nhiều phòng ban

Phân tích dữ liệu & tối ưu ngân sách Marketing.

Nắm bắt xu hướng thị trường du học & tâm lý khách hàng tiềm năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABOSA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + thưởng KPI

Thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng cuối năm

Được đào tạo nâng cao về chiến lược Marketing & phát triển thương hiệu du học.

Hưởng các chế độ phúc lợi khác và bảo hiểm xã hội, du lịch hằng năm, thưởng lễ Tết,...

Cơ hội công tác trong & ngoài nước, làm việc với đối tác quốc tế.

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến

