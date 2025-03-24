Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing, đảm bảo tiến độ hạng mục công việc được giao.
Quản lý, xây dựng định hướng hoạt động Marketing cho các kênh bán hàng của công ty từ bán lẻ, bán buôn.
Phân tích dữ liệu thị trường và hỗ trợ thông tin sale out cùng bộ phận Kinh doanh.
Follow-up các sự kiện tài trợ, lên kế hoạch sản xuất các banner/standee quảng cáo, leaflet của Nhãn hàng tại điểm bán.
Đo lường KPI & ROI trong mức ngân sách cho phép.
Lập kế hoạch phát triển hình ảnh thương hiệu và quản lý thông qua Website, Fanpage, Instagram, tiktok,...đảm bảo hình ảnh thương hiệu.
Quản lý và theo dõi ngân sách, dữ liệu các kênh Social Media của các Nhãn hàng.
Phân tích và báo cáo cấp trên kịp thời các thông tin tiếp nhận được từ nhân viên những xu hướng (trend) của các brand đối thủ cạnh tranh để kịp thời triển khai các hoạt động Digital Marketing.
Thiết lập mục tiêu và mở rộng thị phần. Xây dựng, phát triển và thực hiện các kế hoạch và chương trình marketing ngắn hạn và dài hạn.
Lập kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện các chương trình khuyến mãi bao gồm phát triển các kênh khuyến mãi, và chương trình khuyến mãi cụ thể dành cho khách hàng để hỗ trợ cho phát triển kinh doanh.
Chịu trách nhiệm trước BGĐ về hiệu quả hoạt động marketing, doanh thu bán hàng tạo ra từ các hoạt động marketing và chi phí marketing.
Chịu trách nhiệm trước các nhiệm vụ được BGĐ giao.
Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho BGĐ trong phạm vi trách nhiệm được giao.
Giám sát và kiểm tra công việc của phòng.
Chịu trách nhiệm đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.
Chịu trách nhiệm quản lý, phân công và đào tạo nhân viên trong phòng về chuyên môn nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc sau Đại học các chuyên ngành: Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc tương tự.
Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên các ứng viên từng làm việc trong ngành mỹ phẩm, phân phối hoặc chuỗi bán lẻ.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Có kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc, kỹ năng lãnh đạo.
Có khả năng sắp xếp công việc khoa học, làm việc dưới áp lực cao và làm việc nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên. OmiGroup tự hào ghi danh “Nơi làm việc xuất sắc Great Place to Work tại Việt Nam.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45) và làm việc Thứ 7 online.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Văn phòng với không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Văn hóa học tập mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển (tài trợ 100% chi phí thi chứng chỉ liên quan tới công việc,... Review nâng lương đối với ứng viên thi đạt chứng chỉ chuyên môn;..).
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Manager, Director,...
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Xét tăng lương/thăng hàng năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 12 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

