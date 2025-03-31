Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng hoạt động phát triển văn hoá Công ty
Xây dựng chính sách lương thưởng, các chế độ đãi ngộ cho người lao động.
Xây dựng hệ thống phương pháp, quy trình đánh giá năng lực của nhân viên.
Xây dựng nội quy, quy định, văn hóa làm việc.
Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.
Tham mưu cho Ban Giám đốc và tham gia việc xây dựng, cải tiến cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty.
Hỗ trợ các phòng trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa Ban Giám đốc và Người lao động trong Công ty.
Quản lý, điều hành công tác nhân sự và thực hiện các công việc như: Tuyển dụng, Đào tạo, C&B, VHDN & TTNB, Quan hệ lao động, Hành chính... của công ty
Phụ trách trực tiếp mảng C&B
Xây dựng, đo lường, đánh giá hiệu suất KPIs cho CBNV công ty
Quản lý, truyền thông giá trị và nguyên tắc của văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết CBNV với tầm nhìn & sứ mệnh của doanh nghiệp
Quản lý Quan hệ lao động: Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu
Đại diện Công ty trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ và các với Cơ quan, đoàn thể khác.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, Saas
Có thế mạnh về nhân sự tổng hợp.
Đã từng xây dựng và triển khai KPIs.
Mềm mỏng, khéo léo giao tiếp.
Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 20 – 30M/ tháng
Hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn ca
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.
Thưởng cuối năm
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Tầng 08 tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Hà Nội

