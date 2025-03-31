Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

Xây dựng hoạt động phát triển văn hoá Công ty

Xây dựng chính sách lương thưởng, các chế độ đãi ngộ cho người lao động.

Xây dựng hệ thống phương pháp, quy trình đánh giá năng lực của nhân viên.

Xây dựng nội quy, quy định, văn hóa làm việc.

Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

Tham mưu cho Ban Giám đốc và tham gia việc xây dựng, cải tiến cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty.

Hỗ trợ các phòng trong việc quản lý nhân sự, thực hiện chức năng là cầu nối giữa Ban Giám đốc và Người lao động trong Công ty.

Quản lý, điều hành công tác nhân sự và thực hiện các công việc như: Tuyển dụng, Đào tạo, C&B, VHDN & TTNB, Quan hệ lao động, Hành chính... của công ty

Phụ trách trực tiếp mảng C&B

Xây dựng, đo lường, đánh giá hiệu suất KPIs cho CBNV công ty

Quản lý, truyền thông giá trị và nguyên tắc của văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường làm việc tích cực, gắn kết CBNV với tầm nhìn & sứ mệnh của doanh nghiệp

Quản lý Quan hệ lao động: Đảm bảo việc tuân thủ Luật Lao động và các văn bản pháp lý có liên quan đến lao động và quản lý lao động

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu

Đại diện Công ty trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ và các với Cơ quan, đoàn thể khác.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm, Saas

Có thế mạnh về nhân sự tổng hợp.

Đã từng xây dựng và triển khai KPIs.

Mềm mỏng, khéo léo giao tiếp.

Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập: từ 20 – 30M/ tháng

Hỗ trợ tiền gửi xe, tiền ăn ca

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6. Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật.

Thưởng cuối năm

Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc

Khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển

