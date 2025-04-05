Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline, quản lý hồ sơ ứng viên.

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn và đánh giá năng lực ứng viên.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực, đánh giá tính cách và kỹ năng.

Lập báo cáo tuyển dụng định kỳ, theo dõi hiệu quả tuyển dụng.

Hỗ trợ các hoạt động khác của bộ phận nhân sự như onboarding, đào tạo nội bộ.

Xây dựng mối quan hệ với các trường đại học, cao đẳng để tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng.

Tham gia các sự kiện tuyển dụng, hội chợ việc làm để quảng bá hình ảnh công ty.

Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện quy trình tuyển dụng, nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Thành thạo các kỹ năng phỏng vấn, đánh giá năng lực ứng viên.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý hồ sơ ứng viên (ví dụ: ATS).

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, chủ động và sáng tạo.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về luật lao động và các quy định liên quan đến tuyển dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.