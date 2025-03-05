Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN VÀ QUẢN TRỊ NHÂN TÀI

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành có liên quan;

-Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương;

-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong spa - TMV là 1 lợi thế, dạng chuỗi, start- up;

-Tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc;

-Khả năng lắng nghe, đàm phán, giao tiếp tốt;

-Kỹ năng quản lý, kỹ năng lập kế hoạch tốt;

-Có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập cạnh tranh với mức trên thị trường;

-Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động, Lương thưởng các dịp Lễ, Tết;

-Được đào tạo toàn diện các kỹ năng chuyên môn;

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

