Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 Lê Lai, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN VÀ QUẢN TRỊ NHÂN TÀI
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành có liên quan;
-Có kinh nghiệm ít nhất 05 năm ở vị trí tương đương;
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong spa - TMV là 1 lợi thế, dạng chuỗi, start- up;
-Tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc;
-Khả năng lắng nghe, đàm phán, giao tiếp tốt;
-Kỹ năng quản lý, kỹ năng lập kế hoạch tốt;
-Có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập cạnh tranh với mức trên thị trường;
-Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo Luật lao động, Lương thưởng các dịp Lễ, Tết;
-Được đào tạo toàn diện các kỹ năng chuyên môn;
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦNTẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 200 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

