Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

1.Quản Lý Quy Trình Tuyển Dụng và Tuyển Chọn:

Phát triển và thực hiện chiến lược tuyển dụng để thu hút và giữ chân nhân tài.

Xây dựng quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp.

Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với chân dung ứng viên

2. Phát Triển và Quản Lý Chính Sách Nhân Sự:

Phối hợp với các bộ phận khác để phát triển và cập nhật chính sách nhân sự liên quan đến lợi ích, kỷ luật, tiền lương, và cơ hội phát triển.

Đảm bảo rằng chính sách và thủ tục nhân sự tuân thủ các quy định pháp luật.

3. Quản Lý Hiệu Suất và Phát Triển Năng Lực:

Xây dựng và triển khai các chương trình đánh giá hiệu suất

Phát triển các chương trình đào tạo và phát triển năng lực nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu suất của nhân viên.

4. Quản Lý Quan Hệ Lao Động:

Tham mưu, xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động và giải quyết các mối quan hệ lao động một cách công bằng và chuyên nghiệp.

Tạo ra môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ để tăng cường sự hài lòng và cam kết của nhân viên.

5. Đào tạo & phát triển Văn hóa doanh nghiệp

Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, triển khai cùng đào tạo các kênh kinh doanh

Triển khai và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng CBNV

6. Các yêu cầu khác từ Giám đốc

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm làm việc tại các vị trí tương đương.

Nữ - Độ tuổi: Từ 30 tuổi đến 38 tuổi

Ưu tiên ứng viên từng làm tại Công ty Mỹ Phẩm, Dược Phẩm, Thực phẩm chức năng, Sản xuất... (quy mô công ty trước đó trên 300nv)

Có tư duy tốt, năng lực quản lý, điều tiết công việc và nhân sự hiệu quả.

Năng động, tác phong chuyên nghiệp, chịu đựng được áp lực cao trong công việc.

Am hiểu về quản trị nhân sự quản lý hành chính

Am hiểu Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội và pháp luật

Đại học trở lên chuyên ngành về quản trị nhân sự, pháp lý

Thu nhập: Từ 30 - 40 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận voucher 500.000đ/tháng khi mua sản phẩm của Công ty.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chương trình team building hàng năm

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7 làm việc cách tuần)

