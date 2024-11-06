Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược nhân sự: Phối hợp với Ban Giám đốc để xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Tuyển dụng và phát triển đội ngũ: Lên kế hoạch và giám sát quy trình tuyển dụng nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các phòng ban, đồng thời phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng các chương trình và hoạt động nhằm củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường làm việc tích cực và gắn kết

Quản lý và phát triển nhân tài: Đảm bảo kế hoạch phát triển nhân sự thông qua đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc, và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

Xây dựng chính sách và quy trình nhân sự: Xây dựng, rà soát và cải tiến các chính sách nhân sự như tiền lương, thưởng, phúc lợi, nội quy lao động, và đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật.

Phân tích và báo cáo: Thu thập, phân tích và báo cáo các số liệu về nhân sự, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự và chất lượng đội ngũ nhân sự.

Tư vấn cho Ban Giám đốc: Cung cấp ý kiến tư vấn và giải pháp trong các vấn đề liên quan đến nhân sự, luật lao động, và các chính sách liên quan khác.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, ưu tiên ứng viên từng giữ các vị trí lãnh đạo trong HR hoặc phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc, khả năng xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với tầm nhìn của công ty.

Tư duy chiến lược: Nhạy bén trong việc xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và quản lý rủi ro trong công tác nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 17.000.000 -25.000.000 triệu VNĐ, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc: Chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.

Thưởng nóng : Thưởng nóng trong quá trình tham gia các dự án liên quan đến phòng nhân sự

Chế độ phúc lợi toàn diện: Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép năm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, và các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn; Các chương trình đào tạo, coaching từ các chuyên gia trong ngành

Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và đầy thách thức.

Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác:

Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm chung của công ty Các sự kiện nội bộ hàng tuần , hàng tháng để gắn kết đội ngũ. Các hoạt động du lịch , teambuilding trong và ngoài nước dành cho cấp quản lý. Các buổi liên hoan , giao lưu hàng tuần dành cho cấp quản lý

Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược: Trở thành nhân tố chủ chốt trong các dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình nhân sự. Tham gia vào các dự án quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin