Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược nhân sự: Phối hợp với Ban Giám đốc để xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.
Xây dựng chiến lược nhân sự:
Tuyển dụng và phát triển đội ngũ: Lên kế hoạch và giám sát quy trình tuyển dụng nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng cao cho các phòng ban, đồng thời phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.
Tuyển dụng và phát triển đội ngũ:
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Xây dựng các chương trình và hoạt động nhằm củng cố văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường làm việc tích cực và gắn kết
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp:
Quản lý và phát triển nhân tài: Đảm bảo kế hoạch phát triển nhân sự thông qua đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc, và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.
Quản lý và phát triển nhân tài:
Xây dựng chính sách và quy trình nhân sự: Xây dựng, rà soát và cải tiến các chính sách nhân sự như tiền lương, thưởng, phúc lợi, nội quy lao động, và đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật.
Xây dựng chính sách và quy trình nhân sự
Phân tích và báo cáo: Thu thập, phân tích và báo cáo các số liệu về nhân sự, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhân sự và chất lượng đội ngũ nhân sự.
Phân tích và báo cáo
Tư vấn cho Ban Giám đốc: Cung cấp ý kiến tư vấn và giải pháp trong các vấn đề liên quan đến nhân sự, luật lao động, và các chính sách liên quan khác.
Tư vấn cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự, ưu tiên ứng viên từng giữ các vị trí lãnh đạo trong HR hoặc phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Kinh nghiệm
Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các ngành liên quan.
Học vấn
Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp xuất sắc, khả năng xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự phù hợp với tầm nhìn của công ty.
Kỹ năng
Tư duy chiến lược: Nhạy bén trong việc xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ và quản lý rủi ro trong công tác nhân sự.
Tư duy chiến lược

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn từ 17.000.000 -25.000.000 triệu VNĐ, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Mức lương hấp dẫn
Thưởng hiệu quả công việc: Chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.
Thưởng hiệu quả công việc
Thưởng nóng : Thưởng nóng trong quá trình tham gia các dự án liên quan đến phòng nhân sự
Thưởng nóng :
Chế độ phúc lợi toàn diện: Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Chế độ phúc lợi toàn diện
Chế độ nghỉ phép năm và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.
Cơ hội phát triển sự nghiệp: Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý, và các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn; Các chương trình đào tạo, coaching từ các chuyên gia trong ngành
Cơ hội phát triển sự nghiệp
Lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao trong công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và đầy thách thức.
Môi trường làm việc
Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác:
Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác
Các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm chung của công ty Các sự kiện nội bộ hàng tuần , hàng tháng để gắn kết đội ngũ. Các hoạt động du lịch , teambuilding trong và ngoài nước dành cho cấp quản lý. Các buổi liên hoan , giao lưu hàng tuần dành cho cấp quản lý
Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược: Trở thành nhân tố chủ chốt trong các dự án phát triển văn hóa doanh nghiệp và tối ưu hóa quy trình nhân sự. Tham gia vào các dự án quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của công ty.
Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dương Quảng Hàm- Quan Hoa- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-17-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job242821
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN BHOMES VIỆT NAM
Tới 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac) làm việc tại Hà Nội thu nhập 21 - 26 Triệu Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)
21 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 3,000 USD Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 300 Triệu Tổng Công Ty Bảo Hiểm BIDV (BIC)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 740 USD VNC - Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Hội Nghị Việt Nam
600 - 740 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD Công Ty Cổ Phần Hóa Chất Phú Thái
2,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
1,000 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Daifuku Intralogistics Vietnam Co., Ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Dolphin Sea Air Services Corp. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dolphin Sea Air Services Corp.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn) làm việc tại Hưng Yên thu nhập 100 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần THH Decor (Nesta.vn)
100 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hapam Vietnam Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 300 - 500 USD Hapam Vietnam Ltd.
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Son Vi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn PC1
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm