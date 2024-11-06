Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 7, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Hoạch định và triển khai công tác quản trị nhân sự:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị nhân sự Công ty/bộ phận: sơ đồ tổ chức, nguyên tắc phân quyền, ma trận chức năng, mô tả công việc và hệ thống chức danh;

- Cơ cấu tổ chức phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh;

- Nguồn nhân lực chất lượng, hiệu quả;

- Môi trường làm việc khuyến khích người lao động (thể hiện qua chỉ số gắn kết/mức độ hài lòng của người lao động);

- Chi phí nhân sự được kiểm soát trong phạm vi ngân sách được phê duyệt => Hằng năm;

- Hoạch định nguồn nhân lực theo chiến lược phát triển của Công ty bao gồm: Phân tích thực trạng nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực, xây dựng nguyên tắc xác định định mức lao động, xác định định biên nhân sự Công ty, rà soát, sắp xếp nhân sự định kỳ/từng giai đoạn cho phù hợp nhằm nâng cao chất lượng/hiệu quả nguồn nhân lực => Hằng năm;

- Xây dựng quy chế tiền lương, nội quy lao động, các quy chế làm việc và quy trình hướng dẫn nghiệp vụ tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với nhân viên trong Công ty => Hằng năm;

- Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động nhân sự toàn Công ty, theo định kỳ, theo yêu cầu từng giai đoạn => Hàng năm;

- Tổ chức và tiến hành các hoạt động nhân sự theo đúng quy định: tuyển dụng, đánh giá nhân sự, đào tạo phát triển nhân lực, thanh toán lương, chế độ phúc lợi... theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành => Hàng ngày;

- Quản lý hệ thống dữ liệu nhân sự thông qua phần mềm quản trị nhân sự và công tác lưu trữ hồ nhân sự phục vụ tra cứu và kiểm soát thông tin => Hàng ngày;

2. Phát triển văn hóa doanh nghiệp:

- Định hướng và kiểm soát việc triển khai các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, truyền thông nội bộ và các hoạt động gắn kết khác trên toàn công ty => Hàng ngày

3. Quản trị hành chính văn phòng:

- Kiểm soát, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Công ty - Đảm bảo hình ảnh về cơ sở vật chất đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an ninh an toàn.

- Công tác văn thư được kiểm soát chặt trẽ không rủi ro pháp lý

- Đảm bảo công tác hậu cần được kịp thời, đáp ứng yêu cầu của các bộ phận => Hàng ngày;

- Kiểm soát công tác vệ sinh, an ninh, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn cho văn phòng và nhà máy => Hàng ngày;

- Chỉ đạo và kiểm soát thực hiện các công việc hậu cần tại văn phòng và nhà máy => Hàng ngày;

- Kiểm soát hoạt động văn thư lưu trữ tại Công ty => Hàng ngày;

- Kiểm soát hoạt động đặt hàng/mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, tổ chức các chương trình Team building, lễ tân khánh tiết => Hàng ngày;

- Thực hiện việc điều xe, đưa đón CBNV theo yêu cầu và bảo quản tài tài sản phương tiện vận chuyển

4. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công => Phát sinh.

Yêu Cầu Công Việc

+ Ham học hỏi, chịu khó trung thực.

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh. Ưu tiên: Quản trị nhân lực

+ Độ tuổi: Từ 28 đến 40 tuổi

- Kiến thức cần có:

+ Khả năng phân tích công việc, thiết kế công việc

+ Network rộng có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí lãnh đạo

+ Am hiểu công cụ và phương pháp truyền thông nội bộ.

- Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 3 năm trong vị trí TP. HCNS hoặc HRBP

+ Thành thạo tin học văn phòng thích ứng công nghệ

- Kỹ năng:

+ Teamwork, tương tác, leadership, giao tiếp, kiểm tra, giám sát, soạn thảo văn bản, thu thập thống kê, phân tích dữ liệu.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TLC VIỆT NAM

- Thu nhập: 15tr - 25tr (Có thể thỏa thuận theo năng lực khi PV)

- Thưởng tháng 13

- Thưởng đặc biệt theo chiến dịch.

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ

- Du lịch / Hội nghị nhân viên hằng năm

- Vinh danh, khen thưởng

- Được tham gia các khóa đào tạo của công ty và ngoài công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

