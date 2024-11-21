Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Giải Phóng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý, dẫn dắt bộ phận nhân sự hoàn thành các mục tiêu sau đây:
Tuyển dụng
Phát triển và duy trì văn hóa doanh nghiệp
C&B và quan hệ lao động
Quản lý hành chính
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn:
Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và đầu tư sản xuất Lá Phong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
