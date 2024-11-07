Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
- Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 20 Triệu
Tuyển dụng:
Xây dựng và phát triển chiến lược tuyển dụng cho Công ty nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nhân sự cho các phòng ban khác nhau
Đề xuất các chính sách tuyển dụng phù hợp với thị trường lao động để thu hút nhân tài cho Công ty
Thiết lập quy trình tuyển dụng và đánh giá nhân sự ở các giai đoạn khác nhau cho Công ty
Đào tạo và phát triển nội bộ:
Phối kết hợp với các phòng ban để đưa ra các phân tích và đánh giá về nhân sự của Công ty, từ đó, đề xuất các kế hoạch để nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự
Xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng làm việc
Xây dựng chính sách nhân sự:
Phối kết hợp với các phòng ban để thiết lập KPIs, lương thưởng và chính sách phúc lợi cho các nhân sự trong Công ty
Hiểu biết hệ thống pháp luật lao động để xây dựng chính sách về công đoàn, BHXH vào hệ thống quản lý của Công ty
Xây dựng quy định nội quy lao động, hệ thống quy trình vận hành giữa các phòng ban trong Công ty
Truyền thông & văn hoá nội bộ:
Tham gia quá trình truyền thông về các giá trị văn hoá của Công ty bằng nhiều hình thức và các kênh truyền thông khác nhau
Tham gia quá trình quy hoạch văn hoá Công ty cùng Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty
Xây dựng và thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp trong Công ty đến đội ngũ nhân sự của các phòng ban: các chương trình, hoạt động nội bộ hướng đến giá trị cốt lõi của Công ty nhằm gắn kết, đẩy mạnh tinh thần kết nối giữa các nhân sự
Quản lý chi phí:
Quản lý các chi phí liên quan đến nhân sự
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản lý Nhân sự, Quan hệ lao động, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng tiếng Anh Tốt (có làm việc với người nước ngoài)
Có tư duy logic và kỹ năng giao tiếp tốt
Có tinh thần sáng tạo và tổ chức quản lý công việc tốt
Có khả năng xây dựng và hoạch định kế hoạch tốt
Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm tốt
Mạnh về xây dựng quy chế, nội quy
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi cho các dịp lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 & teambuilding
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của Công ty và của đối tác khác
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp
