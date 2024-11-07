Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Epic, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Tuyển dụng:

Xây dựng và phát triển chiến lược tuyển dụng cho Công ty nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nhân sự cho các phòng ban khác nhau

Đề xuất các chính sách tuyển dụng phù hợp với thị trường lao động để thu hút nhân tài cho Công ty

Thiết lập quy trình tuyển dụng và đánh giá nhân sự ở các giai đoạn khác nhau cho Công ty

Đào tạo và phát triển nội bộ:

Phối kết hợp với các phòng ban để đưa ra các phân tích và đánh giá về nhân sự của Công ty, từ đó, đề xuất các kế hoạch để nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự

Xây dựng và phát triển kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng làm việc

Xây dựng chính sách nhân sự:

Phối kết hợp với các phòng ban để thiết lập KPIs, lương thưởng và chính sách phúc lợi cho các nhân sự trong Công ty

Hiểu biết hệ thống pháp luật lao động để xây dựng chính sách về công đoàn, BHXH vào hệ thống quản lý của Công ty

Xây dựng quy định nội quy lao động, hệ thống quy trình vận hành giữa các phòng ban trong Công ty

Truyền thông & văn hoá nội bộ:

Tham gia quá trình truyền thông về các giá trị văn hoá của Công ty bằng nhiều hình thức và các kênh truyền thông khác nhau

Tham gia quá trình quy hoạch văn hoá Công ty cùng Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt trong Công ty

Xây dựng và thúc đẩy văn hoá doanh nghiệp trong Công ty đến đội ngũ nhân sự của các phòng ban: các chương trình, hoạt động nội bộ hướng đến giá trị cốt lõi của Công ty nhằm gắn kết, đẩy mạnh tinh thần kết nối giữa các nhân sự

Quản lý chi phí:

Quản lý các chi phí liên quan đến nhân sự

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: dưới 35

Giới tính: Nữ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản lý Nhân sự, Quan hệ lao động, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kỹ năng tiếng Anh Tốt (có làm việc với người nước ngoài)

Có tư duy logic và kỹ năng giao tiếp tốt

Có tinh thần sáng tạo và tổ chức quản lý công việc tốt

Có khả năng xây dựng và hoạch định kế hoạch tốt

Có tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Mạnh về xây dựng quy chế, nội quy

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20M+ (thỏa thuận theo năng lực)

Chính sách phúc lợi cho các dịp lễ Tết, sinh nhật, lương tháng 13 & teambuilding

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của Công ty và của đối tác khác

Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA

