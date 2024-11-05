Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 35, Vinhomes WestPoint W3, Phố Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Xây dựng và quản lý kế hoạch nhân sự, cơ cấu tổ chức.

Thiết kế và quản lý các chương trình đánh giá hiệu suất, chế độ phúc lợi, nội quy - quy chế, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Điều phối và kiểm soát công tác hành chính, tuyển dụng.

Tham mưu và báo cáo cho Ban Giám đốc, phân tích và đề xuất cải tiến.

Phân tích số liệu nhân sự, KPIs, tỷ lệ nghỉ việc, và đề xuất chiến lược phát triển nhân sự.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

Tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Giao tiếp tốt bằng tiếng Trung Quốc.

Hiểu rõ thị trường lao động và có mối quan hệ với nhà cung cấp nhân sự.

Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến nhân sự (Luật Lao động, BHYT, BHXH).

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự.

Kinh nghiệm triển khai các chiến lược nhân sự ngắn và dài hạn.

Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo, giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề nội bộ, làm việc 1-1 hiệu quả.

Độ tuổi: Trên 30, ưu tiên nữ.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cao, hấp dẫn: từ 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Thưởng: Thưởng tháng 13.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...

Hưởng 12 ngày nghỉ phép/năm

Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

Thưởng vào những dịp lễ tết theo quy định công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

