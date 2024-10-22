Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tuyển dụng:
• Xây dựng định biên nhân sự.
• Lên kế hoạch tuyển dụng, tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.
• Thường xuyên đo lường và đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng, đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả tuyển dụng.
• Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty.
- C&B:
• Quy hoạch và xây dựng nền tảng hệ thống nhân sự công ty: SĐTC, ma trận chức năng nhiệm vụ, MTCV, Khung năng lưc....
• Xây dựng quy chế, chính sách lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích người lao động ...
• Xây dựng các quy chuẩn, công cụ đánh giá nhân sự phù hợp; rà soát Kaizen định kỳ để nâng cao hiệu suất lao động.
- Hành chính:
• Xây dựng và điều chỉnh hệ thống văn bản định chế của công ty, các văn bản thuộc chuyên môn HCNS....
• Lập kế hoạch, tổ chức giám sát thực hiện các công việc liên quan đến mảng Hành chính như 5S, các kế hoạch tiết kiệm chi phí, quản lý rủi ro....
- Đào tạo:
• Phối hợp với các Trưởng bộ phận xây dựng kế hoạch đào tạo định kỳ/ phát sinh.
• Tổ chức triển khai & định kỳ rà soát đảm bảo hiệu quả đào tạo.
• Truyền thông nội bộ (Phối hợp với phòng Truyền thông MKT): Xây dựng và đẩy mạnh kênh truyền thông nội bộ để đưa các giá trị cốt lõi của công ty thành văn hóa của từng CBNV.
• Xây dựng và tổ chức triển khai các sự kiện của công ty

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí trưởng phòng nhân sự ở các công ty công nghệ quy mô > 200 nhân viên Hiểu biết đầy đủ về cách tổ chức hoạt động để đạt được mục tiêu Có kiến thức về luật và các quy định về người lao động Thành thạo các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực và các kinh nghiệm thực tiễn Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo Kỹ năng giao tiếp Bằng Cử nhân trở lên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan
Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: Từ 30,000,000 VNĐ trở lên
● Thời gian làm việc từ 8h00-17h30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) từ thứ hai-thứ sáu
● Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
● Package 13 – 15 tháng lương/năm
● Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty
● Du lịch biển 1 lần/năm, teambuilding 1-2 lần/năm
● Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm
● Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

