Tuyển Trưởng phòng pháp chế Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo chính sách người dùng: Xây dựng và cập nhật các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật cho ứng dụng toàn cầu, tuân thủ quy định quốc tế (GDPR, CCPA).

Đàm phán hợp đồng vốn đầu tư: Xem xét, thương thảo các hợp đồng đầu tư với quỹ trong nước và quốc tế, đánh giá rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

Thành lập và xin giấy phép quốc tế: Thực hiện thủ tục thành lập, xin giấy phép đầu tư và hoạt động tại nước ngoài, đảm bảo tuân thủ quy định sở tại.

Pháp chế doanh nghiệp: Tư vấn pháp lý nội bộ, xây dựng quy trình pháp lý, và giải quyết tranh chấp khi cần.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, đầu tư

Có 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí trưởng phòng và trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp, Pháp chế quản trị đầu tư

Có kinh nghiệm trong việc theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư góp vốn, rút vốn, tranh chấp ... trong loại hình doanh nghiệp cổ phần.

Kỹ năng: Am hiểu về hợp đồng thông minh, luật quốc tế về tiền điện tử và blockchain.

Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống.

Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/nhóm tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn và am hiểu sâu sắc về pháp luật, thủ tục cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, thương mại. Luật doanh nghiệp, Luật lao động, các nghị định, thông tư, tiêu chuẩn liên quan đến phần việc đang đảm nhiệm.

Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận (Theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng cổ phiếu ESOP.

Được làm việc trong môi trường hiện đại, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng... phục vụ tốt nhất cho công việc.

Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Techcom Blockchain

