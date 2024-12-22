Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Biệt Thự Tulip 09
- 16 Vinhomes Riversides Phố Đào Đình Luyện, Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công tác quản trị
2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ
3. Công tác vận hành
4. Các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán
- Kinh nghiệm 5 năm trở lên tại vị trí Kế toán.
- Tuổi từ 33-40
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính, hiểu biết các thủ tục, nghiệp vụ kế toán,
- Có trách nhiệm cao trong công việc, có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
- Có năng lực lãnh đạo, điều hành nhóm làm việc.
- Kinh nghiệm 5 năm trở lên tại vị trí Kế toán.
- Tuổi từ 33-40
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính, hiểu biết các thủ tục, nghiệp vụ kế toán,
- Có trách nhiệm cao trong công việc, có thể làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
- Có năng lực lãnh đạo, điều hành nhóm làm việc.
Tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI