Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Theo dõi quản lý công nợ NCC, công nợ của CBNV công ty.

Kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho NCC

Kiểm tra đối soát các hồ sơ thanh toán.

Kiểm tra các đơn hàng hoàn tiền cho KH.

Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ.

Lên phương án giá thành cho các sản phẩm bán hàng trực tuyến.

Thiết lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ và theo yêu cầu quản lý.

Xử lý các nghiệp vụ kế toán khác nếu có

Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP.

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng ( excel, google sheet..), phần mềm kế toán

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên mạnh về nội bộ.

Khả năng tổng hợp số liệu báo cáo tốt.

Am hiểu quy định của pháp luật về kế toán .

Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm kế toán Misa amis.

Nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực.

Trung thực, trách nhiệm, có tư duy làm việc tốt.

Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000vnđ

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.

Du lịch, team building hàng năm

Review lương hàng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

