Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Theo dõi quản lý công nợ NCC, công nợ của CBNV công ty.
Kiểm tra hồ sơ và làm thủ tục thanh toán cho NCC
Kiểm tra đối soát các hồ sơ thanh toán.
Kiểm tra các đơn hàng hoàn tiền cho KH.
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ.
Lên phương án giá thành cho các sản phẩm bán hàng trực tuyến.
Thiết lập các báo cáo tài chính nội bộ định kỳ và theo yêu cầu quản lý.
Xử lý các nghiệp vụ kế toán khác nếu có
Thực hiện các công việc khác theo phân công của TP.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành liên quan.
Thành thạo tin học văn phòng ( excel, google sheet..), phần mềm kế toán
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên mạnh về nội bộ.
Khả năng tổng hợp số liệu báo cáo tốt.
Am hiểu quy định của pháp luật về kế toán .
Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm kế toán Misa amis.
Nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực.
Trung thực, trách nhiệm, có tư duy làm việc tốt.
Thành thạo tin học văn phòng ( excel, google sheet..), phần mềm kế toán
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên mạnh về nội bộ.
Khả năng tổng hợp số liệu báo cáo tốt.
Am hiểu quy định của pháp luật về kế toán .
Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý kho hàng, phần mềm kế toán Misa amis.
Nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực.
Trung thực, trách nhiệm, có tư duy làm việc tốt.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 – 15.000.000vnđ
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Du lịch, team building hàng năm
Review lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật hiện hành.
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
Du lịch, team building hàng năm
Review lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI