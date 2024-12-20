Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đức Trung
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH Đức Trung

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Đức Trung

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, giữa chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kì với báo cáo chi tiết
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách, thuế GTGT và báo thuế.
Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Tham gia phối hợp kiểm tra, kiểm kê các đơn vị cơ sở.
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra theo yêu cầu văn phòng.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải biến.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu kiến thức, quy định pháp luật (thuế GTGT) phục vụ cho công việc;
Thực hiện thành thạo các phần mềm office, các phần mềm kế toán
Tối ưu hóa lợi ích
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Đức Trung Thì Được Hưởng Những Gì

- Được mua các sản phẩm thể thao chính hãng với giá ưu đãi dành cho nhân sự của tập đoàn.
- Được làm trong môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.
- Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép/1 năm, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng / cuối năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật CBNV, nghỉ mát, du xuân,...
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm trang bị, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đức Trung

Công ty TNHH Đức Trung

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

