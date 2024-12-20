Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đơn nguyên 2, KTX Mỹ Đình, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

1. Thực hiện nghiệp vụ kế toán:
1.
Thực hiện nghiệp vụ kế toán:
- Kiểm tra, đối chiếu sổ chi tiết với sổ tổng hợp, thực hiện hạch toán các bút toán theo hồ sơ chứng từ trên phần hành kế toán
- Cân đối doanh thu - chi phí để xác định mức thuế TNDN phải nộp cho cơ quan thuế
- Thực hiện các bút toán tổng hợp, kế toán xác định hiệu quả kinh doanh và kế toán phân phối lợi nhuận
- Kiểm tra số liệu, tính và lập biểu thanh toán lương hàng tháng trên sổ sách thuế, phân bổ tiền lương và hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV, hoàn thiện hồ sơ tiền lương
- Tính toán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của CBNV, lập tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu có) và quyết toán thuế TNCN
- Kế toán chi tiết và kế toán TSCĐ, công cụ dụng cụ, kế toán khấu hao TSCĐ và phân bổ công cụ dụng cụ. Quản lý dự toán, quyết toán và kế toán sửa chữa TSCĐ, XDCB, lập báo cáo tăng giảm và khấu hao tài sản cố định
- Theo dõi và hạch toán nợ phải thu khách hàng
- Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ chi phí
2. Thực hiện tổng hợp, lập báo cáo và lưu trữ chứng từ:
2.
Thực hiện tổng hợp, lập báo cáo và lưu trữ chứng từ:
- Tổng hợp số liệu kiểm tra và lập các báo cáo: báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, tờ khai VAT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng biên lai thuế TNCN, báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính. Nộp tờ khai, báo cáo theo quy định.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu về các báo cáo kế toán khi Kế toán trưởng yêu cầu
- Cùng KTT lập kế hoạch, theo dõi và quyết toán thuế với cơ quan thuế, giải trình các yêu cầu kiểm tra của cơ quan thuế, bảo vệ và xác nhận số liệu với kiểm toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo tháng: quản trị và hạch toán; Giải trình số liệu các báo cáo quản trị
- Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng, Ban Giám đốc.

- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính,...
- Am hiểu các quy phạm pháp luật liên quan đến kế toán tài chính, chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán, luật thuế GTGT, TNDN, TNCN,..
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán liên quan (fast, misa,...), tin học văn phòng (đặc biệt là excel).
- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiểm tra.
- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề
- Khả năng tổ chức, sắp xếp và triển khai kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Cẩn thận, trung thực, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có ý thức chấp hành pháp luật.

- Mức lương: 10-14 triệu/Tháng hoặc theo năng lực thỏa thuận khi phỏng vấn
- Mỗi tháng được nghỉ hưởng lương 0.5 ngày thứ 7
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH; Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
- Du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y KHOA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hanoi, Vietnam

