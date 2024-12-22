Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: R6 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Kế toán tổng hợp

Tập hợp số liệu từ kế toán chi tiết và hạch toán phiếu kế toán (chứng từ khác).

Theo dõi, cảnh báo giá vốn các hạng mục công trình dự án phù hợp với dự án.

Quản lý và hạch toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, tài sản.

Hạch toán các bút toán liên quan đến việc ghi nhận doanh thu và giá vốn.

Kiểm tra báo cáo thuế hàng tháng bằng cách so sánh với số chi tiết các loại thuế liên quan.

Kiểm tra các hồ sơ thanh toán do các nhà thầu gửi đến.

Lập Báo cáo tài chính gửi các cơ quan chức năng theo quy định của luật kế toán, báo cáo quản trị gửi Ban Tổng Giám đốc.

Theo dõi, đôn thúc, hướng dẫn các kế toán viên cùng hạch toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng đầy đủ kịp thời.

Lập kế hoạch và báo cáo thực hiện thu, chi cho từng tuần. Các khoản chi là các khoản công nợ đến hạn trả như tiền vay ngân hàng, tiền thanh toán công nợ, tiền lương cố định, lương trực tiếp, các khoản thanh toán, tạm ứng, các khoản chi về chi phí quản lý. Kế hoạch thu chi của từng tháng phải nộp cho Kế toán trưởng vào ngày cuối cùng của tháng.

Hỗ trợ các phần hành khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, chuyên môn.

Kỹ năng làm việc độc lập, khả năng tự học hỏi, tư duy logic.

Biết sử dụng các phần mềm kế toán cơ bản như: Fast, Misa ...

Biết sử dụng thành thạo các phầm mềm kê khai thuế, xuất hóa đơn ...

Hòa nhã, thân thiện, trung thực, độ tin cậy cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ARCHI Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: Hỗ trợ tiền ăn trưa.

Phí gửi xe máy dưới tầng hầm tòa nhà theo quy định Công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, cam kết phát triển lâu dài, ổn định.

Có cơ hội được đào tạo và thăng tiến phù hợp với năng lực.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN ... Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo Luật quy định.

Chế độ thăm hỏi: Cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang lễ...

Được tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội, trải nghiệm dịch vụ du lịch, cao cấp trong quá trình làm việc theo các chương trình của Công ty.

Chính sách mua hàng trên hệ thống Archi sẽ được giảm giá tùy thuộc từng chương trình tại từng thời điểm cụ thể.

