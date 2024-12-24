Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 16, phố Trạm, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

- Tạo phiếu thu, phiếu chi, xuất nhập hàng hóa… tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến thiếu sót quỹ hay hàng hóa khi đối chiếu, kiểm tra.

- Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác.

- Theo dõi công nợ của nhà cung cấp, đại lý và khách hàng.

- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng.

- Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN… và các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo tháng.

- Tính lương (lương cơ bản, làm việc ngoài giờ), bảo hiểm, hoa hồng và các khoản phụ cấp khác…

- Tạo lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Điều hành (báo cáo tài chính, doanh thu, chi phí…)

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 1 năm

- Ưu tiên những bạn ở gần Công ty

Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn QUỐC TẾ THỊNH VƯỢNG

