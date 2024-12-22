Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở chính tại Toà nhà vườn Đào, ngõ 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Kiểm tra các bút toán hạch toán của các nhân viên trong phòng;

Theo dõi, phân bổ chi phí CCDC, khấu hao TSCĐ;

Tính giá thành;

Lập báo cáo tài chính;

Lập báo cáo quyết toán thuế;

Các công việc khác liên quan;

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính các trường: Học viện tài chính, Đại học thương mại, Kinh tế quốc dân, HV Ngân hàng, Ngoại thương.

đại học chính quy

Học viện tài chính, Đại học thương mại, Kinh tế quốc dân, HV Ngân hàng, Ngoại thương.

- Ưu tiên ứng viên đã làm trong doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, bất động sản;

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán.

Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;

- Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

- Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;

- Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;

- Doanh thu của công ty >1000 tỷ/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin