Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Văn Phòng công ty tại Ngõ 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Nhập dữ liệu vào phần mềm
- Làm BHXH/Ủy nhiệm chi Ngân hàng/Hồ sơ vay…
- Nộp tờ khai quý
- Các công việc hành chính văn phòng khác
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý giao
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, sử dụng tốt word, excell,
- Có kinh nghiệm 1 năm về kế toán.
- Giới tính: Nữ, tuổi không quá 30 tuổi (Xác định làm được ít nhất 2 năm)
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
- Được đào tạo nếu chưa quen việc
- Mức thu nhập: 7-10 triệu + thưởng
- Được hưởng chế độ bảo hiểm XH và các chính sách dành cho nhân viên gắn bó lâu dài
- Được thưởng lễ tết + lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
