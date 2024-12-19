Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn Phòng công ty tại Ngõ 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhập dữ liệu vào phần mềm

- Làm BHXH/Ủy nhiệm chi Ngân hàng/Hồ sơ vay…

- Nộp tờ khai quý

- Các công việc hành chính văn phòng khác

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý giao

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, sử dụng tốt word, excell,

- Có kinh nghiệm 1 năm về kế toán.

- Giới tính: Nữ, tuổi không quá 30 tuổi (Xác định làm được ít nhất 2 năm)

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

- Được đào tạo nếu chưa quen việc

- Mức thu nhập: 7-10 triệu + thưởng

- Được hưởng chế độ bảo hiểm XH và các chính sách dành cho nhân viên gắn bó lâu dài

- Được thưởng lễ tết + lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Tổng Hợp Vũ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin