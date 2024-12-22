Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 4 Kim Đồng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

'- Rà soát và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tính lương, hạch toán lương nội bộ và các khoản chi phí thuê định kỳ (theo tháng/lần).

- Đảm bảo độ chính xác của hồ sơ và sẵn sàng cho việc kiểm toán nếu cần.

- Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm và các tờ khai định kỳ (bao gồm VAT, TNDN,...).

- Cung cấp các báo cáo số liệu cần thiết cho Bộ Tài Chính (BTC) mỗi tháng.

- Theo dõi và cân đối chi phí thuế VAT, TNDN để tối ưu hóa lợi ích thuế cho công ty.

- Kiểm tra và rà soát hồ sơ chi phí phát sinh hàng ngày để đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý cần thiết (hóa đơn, hợp đồng, chứng từ doanh thu, chi phí,...).

- Rà soát và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ nội bộ và các đơn vị, bao gồm điều chuyển, thanh lý và cho thuê.

- Cập nhật liên tục hồ sơ tài sản và đảm bảo số liệu chính xác cho mục đích báo cáo và kiểm toán.

- Thực hiện đối chiếu và khớp số dư nội bộ các đơn vị liên quan hàng tuần, đảm bảo hoàn thành trước thứ 2 của tuần kế tiếp.

- Giải quyết và xử lý các sai lệch phát sinh trong quá trình đối chiếu.

- Lưu trữ hồ sơ đầy đủ và thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn (hủy, điều chỉnh,...).

- Rà soát các hồ sơ thuế định kỳ (hóa đơn, bảng kê, tờ khai, hồ sơ chi phí) đảm bảo tính hợp lệ.

- Lên báo cáo doanh thu, công nợ, tồn kho và các chỉ số tài chính quan trọng khác, gửi Ban kiểm toán theo định kỳ tuần/tháng.

- Cung cấp thông tin rõ ràng và kịp thời để phục vụ công tác giám sát và kiểm tra nội bộ.

- Đưa ra các phương án xử lý khi gặp vấn đề phát sinh liên quan đến thuế hoặc hải quan.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chính sách của cơ quan nhà nước. - Chủ động chuẩn bị tài liệu và tổ chức các kỳ kiểm toán.

- Phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và chịu trách nhiệm giải trình trước các câu hỏi kiểm toán.

- Lập kế hoạch chi tiết và đề xuất thanh toán thuế với cơ quan nhà nước theo yêu cầu định kỳ.

- Đảm bảo nộp đúng hạn và tối ưu hóa nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc phát sinh hoặc nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng nhằm đáp ứng nhu cầu và mục tiêu chung của Ban Kế toán

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kế toán

Ưu tiên kế toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 03 năm

Kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo (Word, Excel, Powerpoint, phần mềm kế toán...)

Kỹ năng tổng hợp báo cáo và phân tích dữ liệu, đào tạo hướng dẫn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương từ 15tr-17tr/tháng & thưởng, phúc lợi hấp dẫn;

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại;

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn;

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực;

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện, ...

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM VIỆT

