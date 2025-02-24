Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Mức lương
1,500 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD

• Xây dựng và triển khai các chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho nhân viên.
• Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tiền lương và bảo hiểm xã hội.
• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khai báo và quyết toán thuế TNCN cho NLĐ.
• Phân tích và đưa ra các báo cáo về quỹ lương và các chi phí liên quan.
• Tư vấn cho ban lãnh đạo về các chiến lược quản lý nhân sự và tiền lương.
• Quản lý các hoạt động kiểm tra và đánh giá hiệu quả của chính sách tiền lương đang áp dụng.
• Định hướng cho các ứng viên mới về chế độ đãi ngộ.
• Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động.
• Phối hợp với các phòng ban liên quan để cải thiện quy trình tiền lương và quản lý nhân sự.
• Xử lý quan hệ lao động

Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị nhân sự hoặc các ngành liên quan.
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự hoặc tiền lương, 02 năm ở vị trí tương đương trong các công ty hoạt động cùng lĩnh vực.
• Có sự am hiểu về pháp luật lao động, luật BHXH, Thuế TNCN và các quy định liên quan.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu và xử lý thông tin tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà Diamond Flower số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

