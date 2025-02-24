Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TSAN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

• Xây dựng và triển khai các chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

• Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tiền lương và bảo hiểm xã hội.

• Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến khai báo và quyết toán thuế TNCN cho NLĐ.

• Phân tích và đưa ra các báo cáo về quỹ lương và các chi phí liên quan.

• Tư vấn cho ban lãnh đạo về các chiến lược quản lý nhân sự và tiền lương.

• Quản lý các hoạt động kiểm tra và đánh giá hiệu quả của chính sách tiền lương đang áp dụng.

• Định hướng cho các ứng viên mới về chế độ đãi ngộ.

• Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để cải thiện quy trình tiền lương và quản lý nhân sự.

• Xử lý quan hệ lao động