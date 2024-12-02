Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TASCO, P Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý tài chính doanh nghiệp.
Hỗ trợ xây dựng phương án dự trù tài chính cho các dự án trong tương lai
Đề xuất và tạo lập các báo cáo quản trị cần thiết, phục vụ cho mục tiêu của Ban Giám đốc;
Tham mưu cho Ban Giám Đốc các quyết định đầu tư.
Theo dõi các khoản thanh toán lớn trong công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Kiểm soát dòng tiền ra, vào công ty, đề xuất phương án giải quyết khi có vấn đề phát sinh.
Thực hiện công tác lưu trữ các giấy tờ tài chính, các báo cáo các dự án.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ trên 33 - 40 tuổi.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng (ưu tiên Trường KTQD, Học viện Tài chính, Thương mại).
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc/PGĐ tài chính, Tư vấn tài chính.
Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành đầu tư, tài chính, kế toán.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt, có kỹ năng phát hiện vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thành tích đặc biệt.
Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước
Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết
Review lương 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

