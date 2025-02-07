Tuyển Trưởng phòng tài chính Nexia STT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Nexia STT là thành viên của Nexia International - một mạng lưới các công ty tư vấn và kế toán độc lập hàng đầu thế giới, chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và tài chính cho các tổ chức, cá nhân với tầm nhìn quốc tế. Mạng lưới các công ty thành viên của Nexia hoạt động trên 122 quốc gia tại hơn 727 văn phòng khắp thế giới với hơn 35.000 chuyên gia.

NEXIA STT chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên môn, đa dạng bao gồm các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế trong nước và quốc tế, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn chuyển giá, vv…

Mô tả công việc

• Ghi chép sổ sách kế toán, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

• Tập hợp chi phí, tính giá thành cho từng hạng mục dự án/công trình.

• Tư vấn thuế, kế toán và pháp lý cho khách hàng.

• Kê khai thuế GTGT, TNCN và Quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập Báo cáo tài chính.

• Hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế, hoàn thuế (khi có yêu cầu).

• Rà soát, quản lý công việc của nhóm;

• Báo cáo, cập nhật công việc cho Trưởng phòng/trưởng bộ phận;

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.