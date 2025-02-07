Tuyển Trưởng phòng tài chính Nexia STT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Nexia STT
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nexia STT

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Nexia STT

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19th Floor, C’land Tower, 156 Xa Dan II street, Nam Dong ward, Dong Da district, Hanoi

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Công ty Nexia STT là thành viên của Nexia International - một mạng lưới các công ty tư vấn và kế toán độc lập hàng đầu thế giới, chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh và tài chính cho các tổ chức, cá nhân với tầm nhìn quốc tế. Mạng lưới các công ty thành viên của Nexia hoạt động trên 122 quốc gia tại hơn 727 văn phòng khắp thế giới với hơn 35.000 chuyên gia.
NEXIA STT chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên môn, đa dạng bao gồm các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế trong nước và quốc tế, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn chuyển giá, vv…
Mô tả công việc
• Ghi chép sổ sách kế toán, xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
• Tập hợp chi phí, tính giá thành cho từng hạng mục dự án/công trình.
• Tư vấn thuế, kế toán và pháp lý cho khách hàng.
• Kê khai thuế GTGT, TNCN và Quyết toán thuế TNCN, TNDN, lập Báo cáo tài chính.
• Hỗ trợ thanh tra kiểm tra thuế, hoàn thuế (khi có yêu cầu).
• Rà soát, quản lý công việc của nhóm;
• Báo cáo, cập nhật công việc cho Trưởng phòng/trưởng bộ phận;
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Nexia STT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nexia STT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nexia STT

Nexia STT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, tòa nhà C’Land 156 Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

