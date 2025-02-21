Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

- Xây dựng concept cho các nhãn hàng, các dạng mặt bằng

- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về chất liệu, thiết kế và thi công

- Khảo sát mặt bằng hiện trạng

- Lên layout mặt bằng nhà hàng bao gồm các phân khu chức năng

- Triển khai thiết kế phối cảnh 3D

- Triển khai kỹ thuật

- Phối hợp với các nhóm chức năng khác trong quá trình thiết kế và thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

- Quản lý các tài nguyên in ấn, hình ảnh của công ty. Quản lý các nhóm outsource

- Sẵn sàng tham gia vào công ty Start up mảng thiết kế

- Định hướng, Xây dựng & ổn định nhận diện thương hiệu công ty qua tất cả các kênh Online/Offline.