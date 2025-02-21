Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Kombo
- Hà Nội: 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
- Xây dựng concept cho các nhãn hàng, các dạng mặt bằng
- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về chất liệu, thiết kế và thi công
- Khảo sát mặt bằng hiện trạng
- Lên layout mặt bằng nhà hàng bao gồm các phân khu chức năng
- Triển khai thiết kế phối cảnh 3D
- Triển khai kỹ thuật
- Phối hợp với các nhóm chức năng khác trong quá trình thiết kế và thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.
- Quản lý các tài nguyên in ấn, hình ảnh của công ty. Quản lý các nhóm outsource
- Sẵn sàng tham gia vào công ty Start up mảng thiết kế
- Định hướng, Xây dựng & ổn định nhận diện thương hiệu công ty qua tất cả các kênh Online/Offline.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm ngành thiết kế
- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành: Sketchup (hoặc 3D max), AutoCad, Photoshop, AI,...
Tại Công ty Cổ phần Kombo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kombo
