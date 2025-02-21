Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Kombo
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ phần Kombo

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty Cổ phần Kombo

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
- Xây dựng concept cho các nhãn hàng, các dạng mặt bằng
- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về chất liệu, thiết kế và thi công
- Khảo sát mặt bằng hiện trạng
- Lên layout mặt bằng nhà hàng bao gồm các phân khu chức năng
- Triển khai thiết kế phối cảnh 3D
- Triển khai kỹ thuật
- Phối hợp với các nhóm chức năng khác trong quá trình thiết kế và thi công, đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.
- Quản lý các tài nguyên in ấn, hình ảnh của công ty. Quản lý các nhóm outsource
- Sẵn sàng tham gia vào công ty Start up mảng thiết kế
- Định hướng, Xây dựng & ổn định nhận diện thương hiệu công ty qua tất cả các kênh Online/Offline.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

II. YÊU CẦU
- Có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm ngành thiết kế
- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành: Sketchup (hoặc 3D max), AutoCad, Photoshop, AI,...

Tại Công ty Cổ phần Kombo Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kombo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Kombo

Công ty Cổ phần Kombo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 306, tầng 3, 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

