Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Giám đốc Tài chính (CFO) có kinh nghiệm để lãnh đạo chiến lược cho doanh nghiệp gồm 5 chi nhánh nhà hàng và định hướng mở rộng quy mô trong tương lai. Ứng viên lý tưởng sẽ đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư, tối ưu chi phí và mở rộng hệ thống nhà hàng một cách bền vững. Đây là một vị trí lãnh đạo cấp cao, đòi hỏi kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý tài chính, huy động vốn và ngành F&B.

Giám đốc Tài chính (CFO)

5 chi nhánh

thu hút đầu tư, tối ưu chi phí và mở rộng hệ thống nhà hàng một cách bền vững

lãnh đạo cấp cao

quản lý tài chính, huy động vốn và ngành F&B

Trách nhiệm chính:

1. Chiến lược tài chính & Gọi vốn đầu tư

● Xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính nhằm thu hút nhà đầu tư, tổ chức tín dụng và đối tác chiến lược.

● Chuẩn bị và trình bày hồ sơ gọi vốn, mô hình tài chính và kế hoạch kinh doanh cho các nhà đầu tư tiềm năng.

● Đánh giá và lựa chọn các cơ hội huy động vốn từ vốn cổ phần, vay nợ và hợp tác chiến lược.

● Phân tích tiềm năng tài chính để hỗ trợ chiến lược mở rộng thêm chi nhánh mới trong hệ thống.

2. Tối ưu chi phí & Hiệu quả vận hành

● Phân tích P&L của từng nhà hàng để tìm ra cơ hội cắt giảm chi phí vận hành và tối ưu lợi nhuận.

● Xây dựng và triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí trong: