Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật.
- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra hiệu quả công việc trong phòng.
- Kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, nguồn vốn hiệu quả.
- Phối hợp làm việc với các cơ quan ban ngành khi có yêu cầu.
Thứ 2 đến Thứ 6: 8h30-17h30 ( nghỉ trưa 12h-13h)
Thứ 7 làm việc cách tuần ( 2 Thứ 7/tháng)

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên các ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán. Có chứng chỉ chuyên ngành khác liên quan là một lợi thế;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
- Nắm được chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực kế toán tài chính; nắm chắc và hiểu Luật kế toán, các Luật thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn;
• Quyền Lợi:
- Mức thu nhập hấp dẫn

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Mức thu nhập hấp dẫn
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9 Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

