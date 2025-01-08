Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SOLASHI
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH SOLASHI

UI/UX Designer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng UI/UX Designer Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các thành viên khác của team designer và khách hàng, tạo ra các giao diện web/mobile đẹp và thân thiện với người dùng
Chịu trách nhiệm hiểu thông tin sơ lược của khách hàng và chuyển đổi thông tin đó thành các giao diện đẹp mắt, có khả năng sử dụng cao
Phát triển đồ họa, bao gồm logos, mock-ups và application assets
Nghiên cứu các xu hướng thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực IT
Mắt thẩm mỹ tốt về: layout, grid systems, color theory, and typography
Thành thạo chuyên môn với các công cụ thiết kế đồ họa hàng đầu như: Figma, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop
Cập nhật các tiêu chuẩn và xu hướng thiết kế gần đây
Hiểu biết sâu về các quy trình sản xuất nghệ thuật cho các ứng dụng
Có bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực đào tạo phần mềm đồ họa

Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;
Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;
Lương làm thêm giờ theo luật lao động
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00);
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành
Đặc biệt có chế độ nghỉ phép linh hoạt và chế độ nghỉ sinh lý cho nhân viên nữ hợp lý.
Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOLASHI

CÔNG TY TNHH SOLASHI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 45 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

