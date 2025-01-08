Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH SOLASHI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với các thành viên khác của team designer và khách hàng, tạo ra các giao diện web/mobile đẹp và thân thiện với người dùng

Chịu trách nhiệm hiểu thông tin sơ lược của khách hàng và chuyển đổi thông tin đó thành các giao diện đẹp mắt, có khả năng sử dụng cao

Phát triển đồ họa, bao gồm logos, mock-ups và application assets

Nghiên cứu các xu hướng thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 -3 năm kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực IT

Mắt thẩm mỹ tốt về: layout, grid systems, color theory, and typography

Thành thạo chuyên môn với các công cụ thiết kế đồ họa hàng đầu như: Figma, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop

Cập nhật các tiêu chuẩn và xu hướng thiết kế gần đây

Hiểu biết sâu về các quy trình sản xuất nghệ thuật cho các ứng dụng

Có bằng cử nhân hoặc tương đương trong lĩnh vực đào tạo phần mềm đồ họa

Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Lương làm thêm giờ theo luật lao động

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00 - 18h00);

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

Đặc biệt có chế độ nghỉ phép linh hoạt và chế độ nghỉ sinh lý cho nhân viên nữ hợp lý.

Chế độ du lịch hằng năm và các quyền lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOLASHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin